Unwetter in Deutschland: „50 Zentimeter Schnee“

Soldat vom Blitz getroffen

Ein Blitz schlug auch im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen ein, sechs Soldaten der Bundeswehr wurden dabei verletzt. Die Männer zwischen 18 und 26 Jahren befanden sich laut Polizei in einem Biwak im Gebirge, als sie das Gewitter überzog. Fünf wurden leicht, einer mittelschwer verletzt – er dürfte direkt vom Blitz getroffen worden sein.