Buenos Aires steht Kopf, Trauer bei England-Ikonen

Große Emotionen auf beiden Seiten – und doch gänzlich unterschiedliche. Nach dem 2:1-Sieg der Argentinier im WM-Halbfinale kannte der Jubel in der Hauptstadt Buenos Aires keine Grenzen mehr. Die unterlegenen Engländer finden sich hingegen erneut im Tal der Tränen wieder. Besonders eine Musik-Legende wird zum Symbol des englischen Leides.