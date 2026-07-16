Sex sells: Vom Gummipeter bis zum Höhenflug

Schon als junge Frau ließ sie sich keine Grenzen setzen. Sie machte den Flugschein, sprang für männliche Schauspieler als Stuntpilotin ein und flog für die Wehrmacht (zu ihrer Rolle in der Nazi-Zeit schwieg sie sich später aus). Die größte gesellschaftliche Grenze überschritt sie in den frühen 50er-Jahren mit der Broschüre „Schrift X“ über natürliche Empfängnisverhütung. Sex nur aus Lust und Laune heraus, um Himmels willen! Was für ein verwegener Schritt hin zur sexuellen Freiheit der Frauen. Und was für ein Geschäft. Uhse gründete das nach ihr benannte Versandhaus – und eröffnete 1962 ein „Fachgeschäft für Ehehygiene“, sprich: den ersten Sexshop der Welt.