Presse rechnet ab! „Weiterer Schmerz für England“

Während Lionel Messi von der internationalen Presse gefeiert wird, gibt es in England nur Leid und Frust. Ein Überblick über die Pressestimmen zum dramatischen WM-Halbfinale zwischen Argentinien und England (2:1).
ENGLAND
„Daily Mail“: „Es ist schon wieder passiert. Es ist weiterer Schmerz für England. Aller guten Dinge sind nicht drei. Die Three Lions verlieren ihr drittes WM-Halbfinale nacheinander, und diese Niederlage schmerzt besonders.“
„Daily Star“: „England bei der WM ausgeschieden: Katastrophale Entscheidung von Thomas Tuchel geht gegen Argentinien nach hinten los. Tuchels Mannschaft hat sich nach der Führung zurückgezogen. Nachdem sie jedoch zu früh Druck auf die Abwehrreihe zugelassen hatten, drehte Argentinien den Rückstand mit zwei späten Toren.“
„Sun“: „Martinez‘ Kopfball bricht das Herz der Three Lions“
„Guardian“: „Argentiniens Mentalitätsmonster haben es schon wieder getan!“
„Mirror“: „Three Lions im WM-Halbfinale geschlagen: Tuchels Wechsel gehen nach hinten los“
„Telegraph“: „Es gab viele Stolpersteine auf dem Weg und viel zu viele Demütigungen im Laufe der Jahre, aber als England fünf Minuten vor Schluss in einem WM-Halbfinale führte, hatte man das Gefühl, dass es diesmal vielleicht anders sein könnte. Argentiniens anschließende Aufholjagd brachte Lionel Messi ins dritte WM-Finale, und England verlor das Spiel durch zwei Gegentreffer innerhalb von sieben Minuten. Die Vorwürfe werden noch Jahre anhalten.“
ARGENTINIEN
„La Nación“: „Ein Triumph für die Ewigkeit. Argentinien hat in seinem besten Spiel der Weltmeisterschaft das Blatt gegen England gewendet und steht im Finale!“
„Clarín“: „Sturmlauf der Argentinier in den letzten Minuten.“
„Crónica“: „Mit Leiden, aber mit Kampfgeist und Herz: So scheint der Weg der Albiceleste bei dieser Weltmeisterschaft vorbestimmt zu sein.“
„La Capital“: „Ein Hoch auf das Leben: Argentinien hat England eine Lektion in Sachen Fußball und Mut erteilt und das Finale erreicht.“
SPANIEN
„Mundo Deportivo“: „Argentinien hat dank einer spektakulären Leistung von Leo Messi erneut ein Comeback geschafft. Nachdem er in der ersten Halbzeit kaum in Erscheinung getreten war und sein Team in Rückstand geraten war, hat die 10 die Mannschaft auf seinen Schultern getragen und zwei entscheidende Vorlagen geliefert, um die Wende herbeizuführen.“
„Sport“: „Er ist einfach unbesiegbar! Messi führt Argentinien ins Finale gegen Spanien.“
„Marca“: „Argentinien überrollt England in sieben Minuten ... und es kommt zur ‘Finalíssima‘!“
„AS“: „Messi will eine weitere Weltmeisterschaft. Ein weiteres episches Comeback innerhalb von 7 Minuten bringt Argentinien ins Finale gegen Spanien bei New York.“
FRANKREICH
„L‘Équipe“: „Sie haben es wieder getan. Argentinien gelingt im WM-Halbfinale gegen England ein weiteres episches Comeback und zieht neben Spanien ins Finale ein.“
„Le Parisien“: „Angeführt vom ewigen Messi besiegt Argentinien England und trifft im Finale auf Spanien.“
USA
„The Athletic“: „Lionel Messi gelingt sensationelles Comeback bei der Weltmeisterschaft, Argentinien im Finale – hat Tuchel den Zusammenbruch Englands verursacht?“
ITALIEN
„Gazzetta dello Sport“: „Zwei Vorlagen von Messi und ein Tor von Lautaro in der 92. Minute: Argentinien schlägt England und zieht ins Finale gegen Spanien ein!“
„Tuttosport“: „Goldener Stier! Lautaro Martínez ist der Hammer, Argentinien wieder im Finale! Drama in England.“
„Corriere della Sera“: „Argentinien feiert ein unglaubliches Comeback. Enzo und Lautaro bezwingen England: Es ist das Finale.“
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