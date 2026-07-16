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ORF-Star im Babyglück

Norbert Oberhauser: Die Zwillinge sind da!

Adabei Österreich
16.07.2026 07:21
Norbert Oberhauser und Freundin Julia sind Eltern von Zwillingen geworden, wie der ORF-Moderator ...
Norbert Oberhauser und Freundin Julia sind Eltern von Zwillingen geworden, wie der ORF-Moderator auf Instagram verriet.(Bild: APA-Images / Andreas Tischler)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Doppeltes Babyglück für Norbert Oberhauser! Der Moderator verkündete auf Instagram, dass er und seine Freundin Julia Eltern geworden sind – und teilte zudem liebe Fotos seiner Zwillings-Mädchen.

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„Seit drei Wochen gibt es bei uns eine neue Doppelbesetzung in der Prime Time – und ich bin mittlerweile nur noch der Co-Moderator“, witzelt Oberhauser über seine neue Papa-Rolle. 

„Mädchen haben Kommando übernommen“
Und teilt gleich einige Fotos mit seinen Fans. Zu sehen ist er unter anderem beim Spaziergang mit dem Zwillings-Kinderwagen oder beim Kuscheln mit den Zwillingen. Ein Foto aus dem Spital verrät zudem das Geschlecht seines Nachwuchses.

Klicken Sie sich hier durch die liebe Bildergalerie, die Norbert Oberhauser zur Geburt seiner Zwillings-Mädchen veröffentlicht hat:

„Unsere beiden Mädchen haben das Kommando übernommen und zeigen uns jeden Tag aufs Neue, wie wenig Schlaf ein Mensch tatsächlich braucht“, fuhr der Moderator fort und schwärmte: „Gleichzeitig schenken sie uns so viele besondere Momente und ein Gefühl, für das es eigentlich keine passenden Worte gibt.“

Doppelte Herausforderung
Abschließend verriet Oberhauser noch, dass er nicht nur mit seinen Papa-Pflichten, sondern auch im Job derzeit alle Hände voll zu tun habe, denn er moderiere diese Woche auch noch „Guten Morgen Österreich“.

Lesen Sie auch:
Norbert Oberhauser und seine Freundin Julia freuen sich auf Zwillinge.
Doppeltes Baby-Glück
Norbert Oberhauser wird Papa von Zwillingen
25.01.2026

Und fuhr mit einem Schmunzeln fort: „Einen Wecker brauche ich aktuell ohnehin nicht – dafür sorgen die beiden Damen schon zuverlässig. Bleibt nur zu hoffen, dass Kaffee und ein paar kleine Beauty-Helfer genauso zuverlässig ihren Job machen wie unsere beiden kleinen Regisseurinnen.“

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