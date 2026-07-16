Der Pioneers-Kader für den Trainingsauftakt steht

Mit Niklas Wetzl präsentierten die Pioneers Vorarlberg gut ausgebildeten Verteidiger in ihren Reihen. Der 24-jährige Oberösterreicher bringt nicht nur Erfahrung aus der ICE Hockey League, sondern auch einen internationalen Werdegang mit nach Vorarlberg. Bereits in jungen Jahren wagte Wetzl den Schritt ins Ausland und setzte seine Entwicklung zunächst in der Schweiz fort. Anschließend führte ihn sein Weg in die USA, wo er Erfahrungen im nordamerikanischen Eishockey sammelte und sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickelte. Diese internationale Ausbildung prägte seinen Spielstil und machte ihn zu einem modernen, vielseitigen Verteidiger. Nach seiner Rückkehr nach Österreich schaffte Wetzl den Sprung in die ICE Hockey League, wo er für den EC VSV 88 Spiele absolvierte.