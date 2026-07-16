Der Pioneers-Kader für den Trainingsauftakt steht

Die Pioneers Vorarlberg verstärken ihren Kader mit zwei jungen Österreichern: Während Verteidiger Niklas Wetzl zum ersten mal das Pioneers Trikot überstreifen wird, geht Aron Summer in seine fünfte Saison. Verabschiedet wurde Goalie David Madlener.
Mit Niklas Wetzl präsentierten die Pioneers Vorarlberg gut ausgebildeten Verteidiger in ihren Reihen. Der 24-jährige Oberösterreicher bringt nicht nur Erfahrung aus der ICE Hockey League, sondern auch einen internationalen Werdegang mit nach Vorarlberg. Bereits in jungen Jahren wagte Wetzl den Schritt ins Ausland und setzte seine Entwicklung zunächst in der Schweiz fort. Anschließend führte ihn sein Weg in die USA, wo er Erfahrungen im nordamerikanischen Eishockey sammelte und sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickelte. Diese internationale Ausbildung prägte seinen Spielstil und machte ihn zu einem modernen, vielseitigen Verteidiger. Nach seiner Rückkehr nach Österreich schaffte Wetzl den Sprung in die ICE Hockey League, wo er für den EC VSV 88 Spiele absolvierte.
Außerdem verlängerten die Pioneers mit Aron Summer. Der 21-jährige Vorarlberger gehört seit der Saison 2022/23 – und damit seit der Gründung – zum Kader des Klubs. Seither hat er sich Summer kontinuierlich zu einem vielseitigen Spieler, der sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm einsetzbar ist, weiterentwickelt. Mit der Vertragsverlängerung können die Pioneers Vorarlberg einen weiteren heimischen Spieler in ihren Reihen halten.
Kader (fast) komplett
Mit der Verlängerung von Summer und der Verpflichtung von Wetzl steht der Kader der Pioneers Vorarlberg für den Trainingsstart fest. Ein Legionärsplatz bleibt vorerst offen und wird zu einem späteren Zeitpunkt besetzt. Ergänzt wird der Kader durch österreichische Tryout-Spieler, die während der Vorbereitung die Möglichkeit erhalten, sich für einen Platz im Team zu empfehlen.
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