„Star Wars“-Lichtschwert für 3,3 Mio. versteigert

Ein anonymer Käufer hat bei einer Auktion in den USA für 3,75 Millionen Dollar (knapp 3,3 Millionen Euro) ein „Star Wars“-Lichtschwert erstanden, das im Film „Das Imperium schlägt zurück“ (1980) zum Einsatz gekommen war.
Das Schwert gehört zu den ikonischen Requisiten der Filmgeschichte. Der US-Schauspieler Mark Hamill zückte es in seiner Rolle als Luke Skywalker in einem legendären Zweikampf mit Darth Vader. Bei dem Showdown schlägt ihm der Bösewicht die rechte Hand ab.
Lichtschwert samt Hand
Das jetzt versteigerte Lichtschwert ist mit einer prosthetischen Hand verbunden, die bei den Dreharbeiten eingesetzt wurde. Die Requisite stammte von dem 2013 verstorbenen Maskenbildner Stuart Freeborn, der zahlreiche „Star Wars“-Charaktere gestaltet hatte. Nach Angaben des Auktionshauses wurde das Lichtschwert aus einer privaten Sammlung nun erstmals öffentlich angeboten. Das Mindestgebot lag bei einer Million Dollar.
Der erste Film der „Star Wars“-Saga, „Krieg der Sterne“, war 1977 erschienen. Darin spielten Carrie Fisher, Harrison Ford und Mark Hamill die Hauptrollen. Die von Drehbuchautor, Produzent und Regisseur George Lucas erschaffene Saga ist eine der erfolgreichsten Filmreihen der Kinogeschichte.
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