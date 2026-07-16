„Star Wars“-Lichtschwert für 3,3 Mio. versteigert

Lichtschwert samt Hand

Das jetzt versteigerte Lichtschwert ist mit einer prosthetischen Hand verbunden, die bei den Dreharbeiten eingesetzt wurde. Die Requisite stammte von dem 2013 verstorbenen Maskenbildner Stuart Freeborn, der zahlreiche „Star Wars“-Charaktere gestaltet hatte. Nach Angaben des Auktionshauses wurde das Lichtschwert aus einer privaten Sammlung nun erstmals öffentlich angeboten. Das Mindestgebot lag bei einer Million Dollar.