Waldbrände in Tirol: Lage über Nacht beruhigt

Weiter keine Entwarnung bzw. „Brand aus“ gibt es nach dem heftigen Waldbrand in Wildermieming. Wie der Bürgermeister am Donnerstagmorgen mitteilt, hat sich die Lage jedoch über Nacht beruhigt. Die Brandbekämpfung geht heute, Donnerstag, jedoch weiter. Am Mittwochnachmittag gab es auch in Bichlbach im Tiroler Außerfern einen neuen Waldbrand.
Weiter keine Meldung über „Brand aus“ gibt es auch am Donnerstagmorgen in Wildermieming. Dort kämpfen seit Dienstagmittag Hunderte Feuerwehrkräfte gegen einen Waldbrand im Bereich „Grießlehne“. Bereits am Mittwoch bestätigte Bürgermeister Matthias Fink, dass noch mehrere Glutnester bekämpft werden.
Glutnester werden lokalisiert
Bereits um 5.30 Uhr erfolgte eine Befliegung des Gebiets mit der Drohne der Berufsfeuerwehr Innsbruck. „Dabei wurden die noch vorhandenen Glutnester lokalisiert und dokumentiert. Auf Grundlage dieser Erkundung können die Einsatzkräfte nun gezielt und strukturiert vorgehen“, informiert das Gemeindeoberhaupt.
Für Donnerstag stehen drei Hubschrauber zur Verfügung, ein Hubschrauber des ÖAMTC und zwei des Bundesheers. Diese werden für Mannschaftstransportflüge am Tau, Materialflüge sowie Löschwasserflüge eingesetzt. Im Einsatz stehen zusätzlich 70 Mitglieder der Feuerwehren, des Bundesheers, Bergrettung, Rettung und Polizei sowie der Gemeindeeinsatzleitung.
Die Brandbekämpfung ist für den gesamten Tag angesetzt. Die weiteren Maßnahmen werden laufend abgestimmt.
Bürgermeister Matthias Fink
Die Brandfläche wurde mittlerweile in zwei Einsatzgebiete unterteilt, um die vorhandenen Glutnester schneller und effizienter bekämpfen zu können. „Die Brandbekämpfung ist für den gesamten Tag angesetzt. Die weiteren Maßnahmen werden laufend durch die Einsatzleitung, die Gemeindeeinsatzleitung und die beteiligten Organisationen abgestimmt“, so Fink.
Die Bevölkerung wird weiterhin ersucht, das Einsatzgebiet großräumig zu meiden, Zufahrten freizuhalten und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. „Ein besonderer Dank gilt allen Einsatzkräften und Führungskräften für die professionelle, ruhige und koordinierte Arbeit“, erklärt Fink abschließend.
Nächster Brand in Tirol
Bereits am frühen Mittwochabend wurde der Leitstelle Tirol ein neuer Waldbrand in der Gemeinde Bichlbach gemeldet. Gegen 18.15 Uhr konnten Einsatzkräfte das Feuer oberhalb der Bichlbacher Alm schnell unter Kontrolle bringen.
Verletzt wurde zum Glück niemand. Wie bereits bei mehreren anderen Gewittern der letzten Tage in Tirol dürfte auch in diesem Fall ein Blitzeinschlag einen Baum in Brand gesetzt haben. Im Einsatz standen sechs Feuerwehren mit insgesamt 45 Florianis.
Auch der Polizeihubschrauber stand im Einsatz. „Nachdem die betroffene Stelle abschließend mit einer Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester kontrolliert wurde, konnte um 20.10 Uhr offiziell ,Brand aus‘ gegeben werden“, heißt es seitens der Polizei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.