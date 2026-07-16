Waldbrände in Tirol: Lage über Nacht beruhigt

Weiter keine Entwarnung bzw. „Brand aus“ gibt es nach dem heftigen Waldbrand in Wildermieming. Wie der Bürgermeister am Donnerstagmorgen mitteilt, hat sich die Lage jedoch über Nacht beruhigt. Die Brandbekämpfung geht heute, Donnerstag, jedoch weiter. Am Mittwochnachmittag gab es auch in Bichlbach im Tiroler Außerfern einen neuen Waldbrand.