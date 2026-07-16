Mann starb bei der Zahlung

Eine Realität, in der die Gesundheit von manchen Bürgern versagt. Im Gebiet Perm verließen einen älteren Herrn im Stau seine Kräfte, berichtet die lokale Zeitung „Iskra“. Zeugen riefen demnach die Rettung – für den 80-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. In Karelien hatte ein 75-Jähriger die Schlange erfolgreich durchgestanden und sein Fahrzeug mit Benzin versorgt. Doch bei der Bezahlung fehlten ihm ein paar Rubel, schreiben russische Medien. Dort klappte er zusammen und starb an Ort und Stelle. Die Tankstellenleiterin fuhr laut den Angaben schnell das Auto des Toten weg und rief die Einsatzkräfte.