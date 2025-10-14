Sporrer: Schweden als Vorbild für Sexualstrafrecht

Auch der Sektionschef für Strafrecht im Justizministerium, Fritz Zeder, stimmte dem zu: „Aus fachlicher Sicht kann ich sagen: Sexualkontakte nur mit Zustimmung. Wir als Justizministerium haben das schon vor zehn Jahren vorgeschlagen“, so Zeder. Die Politik habe das seinerzeit nicht umgesetzt.

Strafverteidiger sehen Herausforderungen bei Beweismitteln

Ein „klares Nein zur Verschärfung des Sexualstrafrechts“ kommt von Philipp Wolm, Präsident der Vereinigung der Österreichischen Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger. Ein „Nur ein Ja ist ein Ja“ würde den Tatbestand ändern – Bedarf dafür sehe er nicht. Die Gerichte seien schon jetzt bei der Beweiswürdigung stark gefordert. Sexuelle Kontakte fänden meist nonverbal statt, fragt Wolm: „Reicht ein Nicken? Und was, wenn beide beeinträchtigt sind – kann man dann zustimmen?“ Statt neuer Gesetze brauche es seiner Ansicht nach mehr Prävention und ein stärkeres Bewusstsein für sexuelle Selbstbestimmung.