Sporrer gegen Rückführungszentren in Afrika

Brunner widerspricht

Der zuständige EU-Migrationskommissar Magnus Brunner widersprach der Argumention Sporrers. Er sagte im Ö1-Morgenjournal, die EU und ihre Mitgliedstaaten würden natürlich auch mit Drittstaaten verhandeln, die außerhalb des Europarates liegen. Dies sei „selbstverständlich, weil es gibt ja auch dort Drittstaaten, die die Menschenrechte einhalten“.