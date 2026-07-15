Große Hoffnung für Neustart von „Am Ratschen“

Wie geht es mit dem Haubenlokal und der Wohnothek „Am Ratschen“ weiter? Nach der Pleite der Domaines Kilger, wurde auch im März über die Ratschens Restaurant & Wohnothek GmbH in Deutsch Schützen Insolvenz angemeldet. Nun gibt es erstmals konkrete Signale für einen Neustart des touristischen Leitbetriebs: Nach Informationen der „Krone“ gibt es drei konkrete Interessenten, die ihr Interesse an einer Übernahme des Betriebes bekundet haben. Auch Bürgermeister Franz Wachter bestätigt, dass in der Gemeinde von mehreren potenziellen Investoren die Rede ist.