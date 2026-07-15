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Tragödie um Ex-Ski-Ass

Vonn trauert: „Wir kannten uns, seit wir 12 waren“

Ski Alpin
15.07.2026 09:23
Der Tod des ehemaligen Ski-Rennläufers TJ Lanning erschüttert die Ski-Familie.
Der Tod des ehemaligen Ski-Rennläufers TJ Lanning erschüttert die Ski-Familie.(Bild: Krone-Collage/AFP/Fabrice COFFRINI, GEPA)
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Von krone Sport

Der Tod von Ex-Skirennläufer TJ Lanning (41) hat auch Lindsey Vonn tief berührt. Immerhin kannten sich die beiden seit vielen Jahren und nahmen in ihrer Jugend an mehreren gemeinsamen Wettkämpfen teil. Mit einer emotionalen Instagram-Botschaft hat sich die Ski-Queen nun von ihrem Landsmann verabschiedet. 

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„Wir kannten uns, seit wir 12 waren“, schreibt Vonn in einer Story auf Instagram, neben einem Foto von Lanning und fährt fort: „Wir haben viele gemeinsame Erinnerungen auf den Bergen geteilt.“ Dementsprechend groß ist die Trauer der US-Amerikanerin. 

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Mit gerade einmal 41 Jahren ist Lanning vergangene Woche verstorben. Über die Hintergründe ist weiterhin nichts bekannt. „Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen Skifahrer und Trainer des US-Skiteams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfkarriere hinausreichte“, zeigte sich auch das US-Skiteam erschüttert. 

„Bis wir uns wiedersehen“
Vonn und Lanning nahmen in ihrer Jugend häufiger an gemeinsamen Wettkämpfen teil und galten als große Talente ihrer Generation. Während Vonn eine einzigartige Ski-Karriere gelang, musste Lanning nach einem schweren Sturz seine Karriere bereits im Alter von 25 Jahren beenden. 

Eine emotionale Botschaft von Lidsey Vonn an ihren verstorbenen ehemaligen Ski-Kollegen TJ ...
Eine emotionale Botschaft von Lidsey Vonn an ihren verstorbenen ehemaligen Ski-Kollegen TJ Lanning.(Bild: screenshot/instagram_lindseyvonn)

„Ich hoffe, du ruhst in Frieden, mein Freund. Wir werden dich alle vermissen. Bis wir uns wiedersehen, Chicken!“, beendet Vonn schließlich ihre emotionale Botschaft. 

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