Vonn trauert: „Wir kannten uns, seit wir 12 waren“

Der Tod von Ex-Skirennläufer TJ Lanning (41) hat auch Lindsey Vonn tief berührt. Immerhin kannten sich die beiden seit vielen Jahren und nahmen in ihrer Jugend an mehreren gemeinsamen Wettkämpfen teil. Mit einer emotionalen Instagram-Botschaft hat sich die Ski-Queen nun von ihrem Landsmann verabschiedet.
„Wir kannten uns, seit wir 12 waren“, schreibt Vonn in einer Story auf Instagram, neben einem Foto von Lanning und fährt fort: „Wir haben viele gemeinsame Erinnerungen auf den Bergen geteilt.“ Dementsprechend groß ist die Trauer der US-Amerikanerin.
Mit gerade einmal 41 Jahren ist Lanning vergangene Woche verstorben. Über die Hintergründe ist weiterhin nichts bekannt. „Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen Skifahrer und Trainer des US-Skiteams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfkarriere hinausreichte“, zeigte sich auch das US-Skiteam erschüttert.
„Bis wir uns wiedersehen“
Vonn und Lanning nahmen in ihrer Jugend häufiger an gemeinsamen Wettkämpfen teil und galten als große Talente ihrer Generation. Während Vonn eine einzigartige Ski-Karriere gelang, musste Lanning nach einem schweren Sturz seine Karriere bereits im Alter von 25 Jahren beenden.
„Ich hoffe, du ruhst in Frieden, mein Freund. Wir werden dich alle vermissen. Bis wir uns wiedersehen, Chicken!“, beendet Vonn schließlich ihre emotionale Botschaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.