Vonn trauert: „Wir kannten uns, seit wir 12 waren“

Mit gerade einmal 41 Jahren ist Lanning vergangene Woche verstorben. Über die Hintergründe ist weiterhin nichts bekannt. „Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen Skifahrer und Trainer des US-Skiteams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfkarriere hinausreichte“, zeigte sich auch das US-Skiteam erschüttert.