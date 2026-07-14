Neue OP-Plattform: Nur Wiener kommen schnell dran

Name, Adresse – und dann das Häkchen, das über den OP-Termin entscheidet. Auf op-termin.wien, der neuen Plattform von Wigev und Vinzenz Kliniken Wien, folgt auf die persönlichen Daten ein Satz, an dem kein Weg vorbeiführt: „Ich bestätige, dass mein Hauptwohnsitz in Wien liegt.“ Erst danach geht es überhaupt zur Diagnose.

Gesteuert werden künftig zentral die Termine für künstliche Hüft- und Kniegelenke, buchbar über die Gesundheitsnummer 1450 oder eben online. Folgende Kliniken machen mit: Donaustadt, Floridsdorf, der Standort Penzing der Klinik Ottakring, dazu Herz-Jesu Krankenhaus und Orthopädisches Spital Speising. Das AKH bleibt vorerst außen vor, soll aber später dazustoßen. Geplant ist das Ganze über wöchentliche Kontingente: Die Kliniken stellen fixe OP-Timeslots zur Verfügung, dazu kommen eigene Hauskontingente für dringende Fälle.