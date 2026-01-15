Wie viele Klinikbetten jetzt tatsächlich wegfallen

Deal zwischen der Stadt und den Vinzenz-Kliniken: Der drohende Betten-Kahlschlag in Wiens Orthopädie ist entschärft. Weniger Streichungen als geplant – und ein neues System soll OP-Wartezeiten verkürzen. Die „Krone“ weiß, wie viele Betten übrig bleiben und wie lange man auf ein neues Knie und Hüfte warten muss.