Wie viele Klinikbetten jetzt tatsächlich wegfallen

Deal zwischen der Stadt und den Vinzenz-Kliniken: Der drohende Betten-Kahlschlag in Wiens Orthopädie ist entschärft. Weniger Streichungen als geplant – und ein neues System soll OP-Wartezeiten verkürzen. Die „Krone“ weiß, wie viele Betten übrig bleiben und wie lange man auf ein neues Knie und Hüfte warten muss.
Es war ein Szenario, das Patienten wie Ärzte gleichermaßen alarmierte: Fast jedes zweite orthopädische Bett sollte im Orthopädischen Spital Speising und dem Herz-Jesu-Krankenhaus dem Sparstift zum Opfer fallen. Der Entwurf des Regionalen Strukturplans Gesundheit 2030 sah massive Einschnitte vor – mit absehbaren Folgen: Längere Wartezeiten, weniger Versorgung, mehr Frust.
