„Ich gegen ihn!“ England-Ass freut sich auf Messi

Klare Ansage von England-Torwart Jordan Pickford! Vor dem WM-Halbfinale gegen Argentinien (Mittwoch ab 21 Uhr – im sportkrone.at-Liveticker) hat der Everton-Kicker keine Angst vor Superstar Lionel Messi – auch einem möglichen Elfmeter-Duell blickt er entspannt entgegen.
Dass Messi vom Punkt zuletzt Nerven gezeigt hat, ist laut Pickford aber kein Vorteil. „Ich glaube, so einen Spieler wie Messi bringt das nicht aus der Ruhe“, so der Goalie, der sich aber auch schon auf ein Duell freuen würde: „Er wird es einfach durchziehen – und wenn es so weit kommt, heißt es: ich gegen ihn“.
Allerdings warnt der Everton-Schlussmann davor, sich zu sehr auf Messi zu fokussieren. „Wir können auch nicht nur über Messi reden. Sie sind eine gute Mannschaft und sie sind amtierender Meister, also sind sie eine gute Mannschaft.“
Endet das englische Trauma?
Dennoch hätten die Engländer keinen Grund, sich als Außenseiter zu sehen. „Wir haben so viel Potenzial in unserem Kader für die Offensive und sind schwer zu knacken. Wir haben diese Widerstandsfähigkeit, diesen Zusammenhalt und diese Mentalität. Das macht ein gutes Team aus“, stellt Pickford klar.
Erstmals seit 20 Jahren treffen die beiden Fußball-Nationen wieder aufeinander. Für England geht es zudem darum, das Land nach 60 Jahren des „Leidens“ wieder zum Titel zu führen. Eine Mission, die man bei dieser WM vollenden will, wie der Team-Torhüter abschließend betont: „Ich glaube, wir sind bereit und wollen jeden schlagen, der vor uns steht.“ Auch wenn das Lionel Messi ist!
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