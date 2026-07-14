„Ich gegen ihn!“ England-Ass freut sich auf Messi

Dass Messi vom Punkt zuletzt Nerven gezeigt hat, ist laut Pickford aber kein Vorteil. „Ich glaube, so einen Spieler wie Messi bringt das nicht aus der Ruhe“, so der Goalie, der sich aber auch schon auf ein Duell freuen würde: „Er wird es einfach durchziehen – und wenn es so weit kommt, heißt es: ich gegen ihn“.