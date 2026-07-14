Handgemachte Bücher voller Kreativität und Stil

Was mit Zeichnungen und Bastelarbeiten in der Kindheit begann, ist heute zu einer kreativen Leidenschaft geworden: Sabrina Felsberger verbindet Grafikdesign, Linoldruck und Buchbinderei zu individuellen Notizbüchern und Kalendern – ein „MUSTERIUM“.
„Ich habe eigentlich von klein auf immer schon gern gemalt, gezeichnet und gebastelt“, erzählt Sabrina Felsberger. Schon früh war für die 33-Jährige klar, dass sie beruflich in die gestalterische Richtung gehen will. So entschied sie sich für eine Ausbildung zur Medienfachfrau und arbeitet heute im Bereich Grafik- und Webdesign.
Doch nach der Geburt ihrer Tochter entdeckte Felsberger erneut ihre Liebe zum kreativen Arbeiten abseits des Computers. Aquarellmalerei, Linoldruck und schließlich die Buchbinderei wurden zu ihrem Ausgleich im Alltag.
„Buchbinderei ist meine absolute Leidenschaft“
Zur Buchbinderei kam sie eher zufällig. Auf der Suche nach einer besonderen Bindung für einen selbst gestalteten Kalender stellte die sympathische Zweinitzerin fest, dass man Bücher auch selbst herstellen kann, „das ist mir vorher nie in den Sinn gekommen“, lacht sie. Anschließend bestellte sie sich ein Buch mit verschiedenen Bindetechniken, „seitdem ist es meine absolute Leidenschaft.“
Viele ihrer Motive entwickelt sie mithilfe von Linoldruck-Techniken. Dafür schnitzt sie eigene Stempel aus sogenannten Soft-Cut-Platten, färbt diese ein und druckt die Muster anschließend auf Papier. Inspiration findet die 33-Jährige im Alltag: „Wenn ich irgendwo besondere Formen entdecke, die mir gefallen, dann zeichne ich sie in mein Notizbuch.“
Wie schwierig es ist, ein Buch zu binden, hängt ganz von der Technik ab. Ein schlichtes Heft lässt sich aus ein paar Papierseiten, einem Umschlag sowie Nadel, Faden und einfachen Werkzeugen wie einem Falzbein herstellen.
Kombination aus „Muster“ und „Mysterium“
Darauf aufbauend gibt es verschiedene, aufwendigere Bindetechniken. Besonders gerne arbeitet sie mit der koptischen Bindung, bei der der Faden sichtbar bleibt und dem Buch eine dekorative Optik verleiht. „Die Seiten liegen dabei komplett flach auf, was das Blättern und Arbeiten im Buch deutlich angenehmer macht.“
Auch die Langstichheftung gehört zu ihren bevorzugten Methoden, oft kombiniert mit dekorativen Elementen. „Je nachdem, welches Buch es ist, behandle ich es unterschiedlich. Bei einer Langstichheftung trage ich meist nur etwas Mattlack auf, damit es geschützt ist. Andere werden foliert, so wie die Hardcover – dort kommt eine Schutzfolie darüber, damit sie besonders robust sind.“
„Da steckt einfach mein ganzes Herzblut drinnen“
Der Name ihres Projekts „MUSTERIUM“ setzt sich aus den Worten „Muster“ und „Mysterium“ zusammen – passend zu ihrer Liebe für Ornamente, Strukturen und kreative Experimente. Künftig möchte sie ihr Angebot weiter ausbauen. Geplant sind individuelle Kalender und Notizbücher mit Konfigurator, bei denen Kunden selbst Bindung, Papier, Lesebänder oder Designs auswählen können. „Es gibt so viele, endlose Kombinationsmöglichkeiten.“
Auch Workshops kann sich die Künstlerin in Zukunft vorstellen. Noch steckt vieles in der Entstehungsphase, doch die Ideen gehen ihr nicht aus. Bis dahin entstehen ihre Bücher weiterhin in sorgfältiger Handarbeit – oft spätabends zwischen Beruf, Familie und kreativen Einfällen. „Da steckt einfach mein ganzes Herzblut drin.“ Alle Informationen unter: www.musterium.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.