Handgemachte Bücher voller Kreativität und Stil

„Buchbinderei ist meine absolute Leidenschaft“

Zur Buchbinderei kam sie eher zufällig. Auf der Suche nach einer besonderen Bindung für einen selbst gestalteten Kalender stellte die sympathische Zweinitzerin fest, dass man Bücher auch selbst herstellen kann, „das ist mir vorher nie in den Sinn gekommen“, lacht sie. Anschließend bestellte sie sich ein Buch mit verschiedenen Bindetechniken, „seitdem ist es meine absolute Leidenschaft.“

Viele ihrer Motive entwickelt sie mithilfe von Linoldruck-Techniken. Dafür schnitzt sie eigene Stempel aus sogenannten Soft-Cut-Platten, färbt diese ein und druckt die Muster anschließend auf Papier. Inspiration findet die 33-Jährige im Alltag: „Wenn ich irgendwo besondere Formen entdecke, die mir gefallen, dann zeichne ich sie in mein Notizbuch.“