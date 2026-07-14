Wo ein Dorf zur Bühne für die großen Fragen wird

Die Inszenierung verdichtet diesen Konflikt zu einem Theaterabend über Macht, Orientierung und den Mut, anders zu handeln. Sie fragt nach den Spielräumen, die uns bleiben – und nach der Verantwortung, sie zu nutzen. Ein wesentliches Element der Inszenierung ist auch die aktive Einbindung der Menschen aus der Region: „Hier sind Menschen keine Zuschauer, sondern aktiv Gestaltende. Sie bringen ihre Perspektiven ein und stellen Fragen, die uns alle betreffen“, so Mamedof, der auch selbst auf der Bühne stehen wird.