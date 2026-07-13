Stocker will Kiew in „Position der Stärke“ sehen

Österreich mit Beobachterstatus

In der Koalition der Willigen haben sich über 35 Länder zusammengeschlossen. „Ich glaube, dass es über Symbolik hinausgeht, wenn sich 19 Staats- und Regierungschefs treffen, um die Unterstützung für die Ukraine nicht nur zu zeigen und symbolisieren, sondern sich darüber unterhalten, in welcher Weise man einen Beitrag leisten kann, dass hier der Druck auf Russland bestehen bleibt und gleichzeitig die Ukraine in eine stärkere Position bei allfälligen Verhandlungen kommt“, sagte Stocker weiters.