18-Jährigen mit Umbringen bedroht: Geld weg

18-Jähriger wurde zum gemeinsamen Opfer

Die drei Personen sollen sich laut Polizei im vergangenen Jahr durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt haben. Dann haben sich die junge Frau und der Mann zusammengetan und ein gemeinsames Opfer gefunden. „Der 18-Jährige soll durch Drohungen gegen Leib und Leben sowie gegen seine Familie zu mehreren Geldübergaben im Stadtgebiet von Klagenfurt und zu Überweisungen auf Bankkonten der zwei Beschuldigten genötigt worden sein“, schildert die Polizei den Fall. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden von mehreren tausend Euro.