18-Jährigen mit Umbringen bedroht: Geld weg

Über Monate hinweg wurde ein 18-jähriger Kärntner von einem jungen Mann und einer Frau aus Klagenfurt erpresst. Sie drohten, ihn umzubringen oder seiner Familie etwas anzutun. Die Forderung: Geld!
Bei den Tätern handelt es sich um einen 21-jährigen Mann und eine 20-jährige Frau. Beide kommen aus Klagenfurt. Seit April sollen sie einen 18-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land erpresst haben.
18-Jähriger wurde zum gemeinsamen Opfer
Die drei Personen sollen sich laut Polizei im vergangenen Jahr durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt haben. Dann haben sich die junge Frau und der Mann zusammengetan und ein gemeinsames Opfer gefunden. „Der 18-Jährige soll durch Drohungen gegen Leib und Leben sowie gegen seine Familie zu mehreren Geldübergaben im Stadtgebiet von Klagenfurt und zu Überweisungen auf Bankkonten der zwei Beschuldigten genötigt worden sein“, schildert die Polizei den Fall. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden von mehreren tausend Euro.
Opfer erstattete Anzeige
Der Grund für die Erpressung soll ausschließlich Geld gewesen sein. Im Juli setzte das Opfer dem Ganzen dann selbst ein Ende und der Klagenfurter erstattete Anzeige.
Nach den von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordneten Vernehmungen wurde die 20-jährige Beschuldigte auf freiem Fuß angezeigt. Der 21-jährige Klagenfurter wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.