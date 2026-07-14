Ebola-Ausbruch wird wohl noch Monate andauern

Angesichts der großen Zahl an Infizierten rechnet der Amsterdamer Tropenmediziner Martin Grobusch mit einer so langen Dauer des Ausbruchs. Gleichzeitig sieht der Experte, der das Zentrum für Tropen- und Reisemedizin an der University of Amsterdam leitet, auch positive Entwicklungen. „Die konkrete Zahl der identifizierten Kontaktpersonen, die ein Risiko haben, sich beim Kontakt angesteckt zu haben, wird immer klarer und wird derzeit schon mit geschätzten rund 90 Prozent angegeben“, sagte er.