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Experte überzeugt

Ebola-Ausbruch wird wohl noch Monate andauern

Ausland
14.07.2026 08:09
Eine medizinische Fachkraft in Schutzaurüstung im Kongo
Eine medizinische Fachkraft in Schutzaurüstung im Kongo(Bild: AP/Moses Sawasawa)
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Von krone.at

Die gefährliche Infektionskrankheit Ebola wird dem Kongo wohl noch länger zu schaffen machen: Ein Experte schätzt, dass der gewaltige Ausbruch noch bis ins kommende Jahr andauern wird. Zuletzt waren 1926 Fälle im Labor bestätigt worden.

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Angesichts der großen Zahl an Infizierten rechnet der Amsterdamer Tropenmediziner Martin Grobusch mit einer so langen Dauer des Ausbruchs. Gleichzeitig sieht der Experte, der das Zentrum für Tropen- und Reisemedizin an der University of Amsterdam leitet, auch positive Entwicklungen. „Die konkrete Zahl der identifizierten Kontaktpersonen, die ein Risiko haben, sich beim Kontakt angesteckt zu haben, wird immer klarer und wird derzeit schon mit geschätzten rund 90 Prozent angegeben“, sagte er.

Impfung spiele nicht die zentrale Rolle, meint Fachmann
„Beinahe alle Kontakte zu finden, wird am Ende den Unterschied machen, um den Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen.“ Am Ende sei nicht die Verfügbarkeit einer Impfung, sondern die Kontaktnachverfolgung sowie das Finden und Behandeln der Patienten der Weg, mit dem der Ausbruch unter Kontrolle gebracht werden könne.

Der Eingang eines Behandlungszentrums für Ebola in Kongo
Der Eingang eines Behandlungszentrums für Ebola in Kongo(Bild: EPA/DIEUDONNE DIROLE)

Ebola ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. Der aktuelle Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist besonders schwer einzudämmen, auch weil es für den Ebola-Erreger vom Typ Bundibugyo bislang weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt. An einer Impfung wird allerdings gearbeitet.

Neue Therapie wird erprobt
Seit Anfang Juli läuft außerdem die klinische Testung zweier antiviraler Therapieverfahren gegen das Virus. Es handelt sich um einen monoklonalen Antikörper mit dem Namen MBP134 und das antivirale Medikament Remdesivir. Mit einer Kombination dieser beiden Wirkstoffe war auch bereits der US-Arzt behandelt worden, der im Mai und Juni in der Berliner Charité lag. Er erholte sich und konnte das Krankenhaus verlassen.

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Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC hatte wiederholt auf Herausforderungen bei der Nachverfolgung von Kontakten von bestätigten Ebola-Fällen hingewiesen. Obwohl Gesundheitsmitarbeiter und Freiwillige etwa des Roten Kreuzes seit Bekanntgabe des Ausbruchs Mitte Mai Aufklärungsarbeit leisten, gibt es in der betroffenen Region im Nordosten des Kongo viel Skepsis im Umgang mit der Krankheit.

Leichen sind hochansteckend
Mehrfach wurden Behandlungszentren angegriffen, um etwa die Herausgabe verstorbener Patienten zu erzwingen. Die Leichen gelten als hochansteckend und müssen daher unter speziellen Sicherheitsbedingungen beigesetzt werden. Außerdem setzten sich mutmaßlich Infizierte wiederholt ab, um eine Isolierung zu vermeiden.

Nach den jüngsten Zahlen der kongolesischen Regierung sind 702 Menschen an dem Virus gestorben, 318 gelten als genesen.

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