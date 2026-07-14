Mit Kopf gegen Wand, um Beamten zu belasten

„Stolpern“ im Lift hatte wohl anderen Hintergrund

„Stolpern ist nicht strafbar“, war schließlich der lapidare Kommentar des Angeklagten bei der Verhandlung am Montag. Er wolle nun aber, dass sein Anwalt für ihn spreche, sagte der stark beeinträchtigt wirkende Häftling. Auf Nachfrage der Richterin räumte er ein, vor der Verhandlung „diverse Medikamente“ eingenommen zu haben. Der Gesamtzustand des Mannes und seine offenbar nicht vorhandene Vernehmungsfähigkeit führten schließlich zu einer Vertagung auf unbestimmte Zeit.