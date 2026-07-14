„Unverbauter Boden ist ein natürlicher Schutz“

Ein Hageltag kann Millionenschäden verursachen

Heuer blieben große Hagelereignisse zum Glück noch aus. Allein am 26. Juni des Vorjahres gab es allerdings Schäden in der Tiroler Landwirtschaft (vor allem im Unterland) in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Die österreichweiten Schäden stiegen zuletzt stark – von ungefähr 50 Millionen Euro vor 20 Jahren auf zuletzt mehr als 250 Millionen Euro.