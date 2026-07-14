Islamisten verüben die meisten Anschläge in der EU

Insgesamt wurden bei 22 vollendeten Anschlägen im Vorjahr sechs Menschen getötet. Fünf davon gingen auf das Konto dschihadistischer Täter. Eine Person wurde bei einem rechtsextremen Anschlag getötet. Zwölf Anschläge wurden dem linksextremen Spektrum zugeordnet, diese richteten sich jedoch vor allem gegen Gebäude oder Fahrzeuge und forderten keine Opfer. 486 Menschen wurden im Zusammenhang mit Terrorismus festgenommen, auch hier entfiel die Mehrheit auf den Bereich des Dschihadismus (347).