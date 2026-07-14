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Einigung erzielt

Spanien-Star überraschend vor Barcelona-Abschied

La Liga
14.07.2026 08:18
Ferran Torres (m.) wird den FC Barcelona wohl verlassen.
Ferran Torres (m.) wird den FC Barcelona wohl verlassen.(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

War die 1:3-Niederlage gegen Valencia am 23. Mai Ferran Torres‘ letztes Spiel im Trikot des FC Barcelona? Wie Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, sollen sich die Katalanen mit Paris Saint-Germain auf einen Transfer des Spaniers geeinigt haben. 

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Dem Italiener zufolge seien nur noch letzte Details zu klären – gut möglich, dass sich Torres unmittelbar nach der WM auf den Weg in die französische Hauptstadt macht.

Ferran Torres im WM-Viertelfinale gegen Belgien
Ferran Torres im WM-Viertelfinale gegen Belgien(Bild: AP/Lindsey Wasson)

Viereinhalb Jahre in Barcelona
Der Mittelstürmer war im Jänner 2022 für 55 Millionen Euro von Manchester City zu Barca gewechselt, im Trikot der „Blaugrana“ brachte es der 26-Jährige auf 65 Tore und 23 Assists.

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So überraschend die Meldung über den PSG-Wechsel für manche Fans kommen mag, ist sie doch eine logische Konsequenz aus den Kader-Plänen der Katalanen. Mit Karim Adeyemi hat der spanische Meister einen neuen Offensiv-Profi an Bord holen können. Außerdem läuft Torres‘ Vertrag 2027 aus, für die Katalanen wäre es also die letzte Möglichkeit, mit dem Verkauf des spanischen Teamspielers Geld zu verdienen.

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