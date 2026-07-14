Spanien-Star überraschend vor Barcelona-Abschied

So überraschend die Meldung über den PSG-Wechsel für manche Fans kommen mag, ist sie doch eine logische Konsequenz aus den Kader-Plänen der Katalanen. Mit Karim Adeyemi hat der spanische Meister einen neuen Offensiv-Profi an Bord holen können. Außerdem läuft Torres‘ Vertrag 2027 aus, für die Katalanen wäre es also die letzte Möglichkeit, mit dem Verkauf des spanischen Teamspielers Geld zu verdienen.