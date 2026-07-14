Spanien-Star überraschend vor Barcelona-Abschied

War die 1:3-Niederlage gegen Valencia am 23. Mai Ferran Torres‘ letztes Spiel im Trikot des FC Barcelona? Wie Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, sollen sich die Katalanen mit Paris Saint-Germain auf einen Transfer des Spaniers geeinigt haben.
Dem Italiener zufolge seien nur noch letzte Details zu klären – gut möglich, dass sich Torres unmittelbar nach der WM auf den Weg in die französische Hauptstadt macht.
Viereinhalb Jahre in Barcelona
Der Mittelstürmer war im Jänner 2022 für 55 Millionen Euro von Manchester City zu Barca gewechselt, im Trikot der „Blaugrana“ brachte es der 26-Jährige auf 65 Tore und 23 Assists.
So überraschend die Meldung über den PSG-Wechsel für manche Fans kommen mag, ist sie doch eine logische Konsequenz aus den Kader-Plänen der Katalanen. Mit Karim Adeyemi hat der spanische Meister einen neuen Offensiv-Profi an Bord holen können. Außerdem läuft Torres‘ Vertrag 2027 aus, für die Katalanen wäre es also die letzte Möglichkeit, mit dem Verkauf des spanischen Teamspielers Geld zu verdienen.
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