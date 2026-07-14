NÖ: Abriss von Retro-Bahnhof wird wohl verschoben

Wenn nicht die Bürger so sehr an dem Gebäude hängen würden: Bis Ende 2028 könnte der Erhalt jetzt doch gesichert sein. Die Initiative „TRAINsition“ hat in Gesprächen mit den ÖBB jedenfalls ein Konzept erarbeitet. „Gibt es eine geeignete Zwischenlösung, wird der Abriss verschoben“, bestätigt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Eine endgültige Absage für den Abriss gibt es aber nicht. Daher sucht die Initiative jetzt eifrig nach einer Idee, wie das Gebäude in den zwei Jahren bis zum Abriss genutzt werden kann.