Jolie-Kinder wollen nicht mehr Pitt heißen!

Zahara und Maddox Jolie-Pitt, die älteste Tochter und der älteste Sohn der geschiedenen Hollywoodstars Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), haben eine weitere Hürde genommen, um den Nachnamen ihres Vaters offiziell abzulegen. Beide hätten die gewünschte Namensänderung in einer Zeitung veröffentlicht und damit eine der gesetzlichen Auflagen in Kalifornien erfüllt, berichteten unter anderem „People“ unter Berufung auf Gerichtsunterlagen.
Maddox (24) und Zahara (21) hatten demnach vor einigen Wochen rechtliche Schritte eingeleitet, um „Pitt“ streichen zu lassen und die legal eingetragenen Namen „Zahara Marley Jolie“ und „Maddox Chivan Jolie“ zu erhalten. Dies könnten bei geplanten Anhörungen im September bewilligt werden, hieß es.
Shiloh machte es vor
Im Jahr 2024 hatte die damals 18-jährige Tochter Shiloh bereits ein Gesuch bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht und den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt.
Shiloh wurde 2006 in Namibia geboren und ist das älteste der drei leiblichen Kinder von Jolie und Pitt. Das Paar bekam zusammen drei Kinder – Shiloh und die jetzt 18 Jahre alten Zwillinge Vivienne und Knox. Außerdem übernahm Pitt die Vaterrolle für Jolies drei Adoptivkinder Maddox, Pax und Zahara.
Ehe-Aus und jahrelanger Rosenkrieg
„Brangelina“ galt über viele Jahre als das Glamour-Paar schlechthin. Die beiden hatten sich am Set des Films „Mr. und Mrs. Smith“ (2005) kennengelernt und gaben sich 2014 das Jawort. Doch schon 2016 kam das Ehe-Aus, Jolie reichte die Scheidung ein.
Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten ihr und den Kindern gegenüber vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.
Keine Dates seit Trennung
Jolie gab kürzlich bekannt, dass sie seit der Trennung keine Beziehung mehr eingegangen sei und sie sich auf ihre Familie konzentriere. An der Seite von Brad Pitt wird seit einigen Jahren die Genferin Ines de Ramón gesehen, die um 29 Jahre jünger ist als der Hollywoodstar.
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