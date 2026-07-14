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Tabaksteuer erhöht

Tschickpackerln kosten in Deutschland bald 12 Euro

Deutschland
14.07.2026 08:29
Bis 2030 wird der Preis einer Packung Zigaretten schrittweise angehoben.
Bis 2030 wird der Preis einer Packung Zigaretten schrittweise angehoben.(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rauchen wird bei unseren deutschen Nachbarn empfindlich teurer. Die schwarz-rote-Koalition plant, die Tabaksteuer stärker zu erhöhen als bisher geplant.

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Unter Berufung auf eine sogenannte Formulierungshilfe des Finanzministeriums soll der Preis für eine Packung Zigaretten bis 2030 schrittweise von aktuell rund acht Euro auf fast zwölf Euro steigen. Das seien etwa 40 Cent mehr als kürzlich vom Bundeskabinett beschlossen.

Analog dazu soll auch die Besteuerung von Feinschnitt – also von Tabak für selbstgedrehte Zigaretten – stärker angehoben werden.

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Grund für die Änderung ist dem Medienbericht zufolge eine Lücke im Budget. Aus Regierungskreisen heißt es Berichten zufolge, die „maßvolle Anhebung“ diene nicht nur der Haushaltskonsolidierung, sondern auch dem Schutz der öffentlichen Gesundheit.

Sie stehe außerdem im Einklang mit dem Ziel der Bundesregierung, die Raucherquote von Jugendlichen und Erwachsenen zu senken.

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