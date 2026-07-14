Super-Youngster Yamal jagt historischen Rekord

Ein Sieg fehlt Yamal noch, um mit seinen Teamkollegen nach New Jersey zu reisen, wo am Sonntag um 21 Uhr (MESZ) das Finale der Weltmeisterschaft angepfiffen wird. Auf dem Weg dorthin müssen die Iberer allerdings erst die Hürde Frankreich nehmen, im Falle eines Sieges würden Yamal und Co. im Endspiel auf England oder Argentinien treffen – auch keine Jausengegner ...