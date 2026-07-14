Super-Youngster Yamal jagt historischen Rekord

Europameister ist er bereits, Weltmeister will er werden. Sollte Lamine Yamal mit Spanien tatsächlich ins Endspiel am Sonntag einziehen und dieses auch gewinnen, wäre er der jüngste Spieler, der beide Titel gewinnen konnte.
Ein Sieg fehlt Yamal noch, um mit seinen Teamkollegen nach New Jersey zu reisen, wo am Sonntag um 21 Uhr (MESZ) das Finale der Weltmeisterschaft angepfiffen wird. Auf dem Weg dorthin müssen die Iberer allerdings erst die Hürde Frankreich nehmen, im Falle eines Sieges würden Yamal und Co. im Endspiel auf England oder Argentinien treffen – auch keine Jausengegner ...
Historische Marke
Im MetLife Stadium winkt Yamal jedoch nicht nur der WM-Pokal, sondern auch eine historische Marke. Gewinnt Spanien die WM, wäre der Edeltechniker mit 19 Jahren und sechs Tagen der jüngste Spieler, der je Welt- und Europameister geworden ist.
Außerdem wäre Yamal hinter Pele (1958, 17 Jahre und 249 Tage), Ronaldo (1994, 17 Jahre und 298 Tage) und Giuseppe Bergomi (1982, 18 Jahre und 201 Tage) ex aequo mit Coutinho (1962, 19 Jahre und sechs Tage) der viertjüngste Weltmeister aller Zeiten, Spanien- und Barcelona-Kollege Pau Cubarsi würde sich im Falle eines Triumphs auf Rang sieben der Liste eintragen.
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