Kühe werden weniger, Milch wird immer mehr

Es gibt immer weniger Milchkühe in der EU und in Österreich. Die Kühe geben allerdings deutlich mehr Milch als noch vor einigen Jahren: Innerhalb von zehn Jahren ist die Milchleistung um ein Fünftel gestiegen.
Heuer wird in der Europäischen Union (EU) die Zahl der Milchkühe voraussichtlich auf 18,8 Millionen Tiere sinken. Vor zehn Jahren waren es noch um 2,7 Millionen Kühe mehr. Weniger Tiere heißt aber nicht automatisch auch weniger Milch. Heuer werden etwa 158,3 Mio. Tonnen Milch erwartet – das ist gegenüber 2016 ein Plus von sieben Prozent oder gut zehn Millionen Tonnen Kuhmilch.
Die durchschnittliche Kuh gibt deutlich mehr Milch als noch vor einigen Jahren. Während eine Milchkuh im Jahr 2016 im Schnitt 6831 kg Milch lieferte, gehen die Analysten für 2026 bereits von 8359 kg aus. Das sind rund 1500 kg je Kuh mehr innerhalb von zehn Jahren, wie die AgrarMarkt Austria (AMA) berichtet.
Im vergangenen Jahre produzierten die Milchkühe in der EU etwas mehr als 158 Millionen Tonnen Milch. Fast die gesamte Rohmilch (94 Prozent) wurde an Molkereien geliefert. Nur etwas mehr als vier Prozent der Milch vermarkteten die Höfe direkt oder tranken sie selbst. Rund 1,7 Prozent der Milch wurde zur Aufzucht von Kälbern genutzt.
Österreichs Kühe im Mittelfeld
In den einzelnen EU-Staaten geben die Kühe unterschiedlich viel Milch. Österreich liegt mit 7100 kg Milch pro Kuh im Jahr 2024 im Mittelfeld. In Dänemark, Finnland und Estland lieferten die Tiere mehr als 10.000 kg je Kuh. In Bulgarien waren es nur 4700 kg pro Kuh in Rumänien sogar nur 3500 kg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.