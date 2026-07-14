Kühe werden weniger, Milch wird immer mehr

Heuer wird in der Europäischen Union (EU) die Zahl der Milchkühe voraussichtlich auf 18,8 Millionen Tiere sinken. Vor zehn Jahren waren es noch um 2,7 Millionen Kühe mehr. Weniger Tiere heißt aber nicht automatisch auch weniger Milch. Heuer werden etwa 158,3 Mio. Tonnen Milch erwartet – das ist gegenüber 2016 ein Plus von sieben Prozent oder gut zehn Millionen Tonnen Kuhmilch.