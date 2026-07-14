Ekliger Fund: Fleischabfall neben Straße entsorgt

Wer hat das getan? Diese Frage treibt die Polizei nach einem ungewöhnlichen Fund in Weer im Tiroler Unterland um. Noch unbekannte Täter haben illegal rund 30 Kilogramm Fleisch direkt neben einer Straße entsorgt. Eine Passantin hat den Fleischabfall Montagvormittag entdeckt.
Mit ihrem Hund war eine Unterländerin Montagvormittag im Bereich der Bahnhofstraße unterwegs. Der Vierbeiner dürfte den Braten wohl zuerst gerochen haben. Am Straßenrand lag jede Menge Fleisch, laut Polizei rund 30 Kilogramm.
Wer sah den oder die Täter?
Die Spaziergängerin meldete den Fund bei der Exekutive. Diese ermittelt nun. Der oder die Täter dürften das Fleisch in der Nacht auf Montag illegal neben der Straße entsorgt haben. Die Hundebesitzerin war nämlich am Abend davor auch schon an der Stelle vorbeigekommen. Zu diesem Zeitpunkt habe dort noch nichts gelegen, gab die Zeugin an.
Die Polizei Schwaz hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich direkt an die Polizeiinspektion Schwaz wenden unter: 059133/7250.
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