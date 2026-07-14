Ekliger Fund: Fleischabfall neben Straße entsorgt

Wer sah den oder die Täter?

Die Spaziergängerin meldete den Fund bei der Exekutive. Diese ermittelt nun. Der oder die Täter dürften das Fleisch in der Nacht auf Montag illegal neben der Straße entsorgt haben. Die Hundebesitzerin war nämlich am Abend davor auch schon an der Stelle vorbeigekommen. Zu diesem Zeitpunkt habe dort noch nichts gelegen, gab die Zeugin an.