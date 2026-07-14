Lokal in Bangkok hatte keinen Brandschutz

Laut der Polizei hatte ein Notausgang auch keinen Türgriff und sei zusätzlich durch Regale blockiert worden, sodass nur ein schmaler Durchgang blieb. Die Ermittlerinnen und Ermittler vermuten außerdem, dass dichter Rauch und der Stromausfall den Menschen die Orientierung nahmen. Sie untersuchen aktuell auch Berichte, laut denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ausgänge geschlossen haben sollen, um zu verhindern, dass Gäste das Pub verlassen, ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Eine Bestätigung gibt es dafür bisher nicht.