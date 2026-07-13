Achter Streich: Siegeszug der Vikings geht weiter!

Defensive Coordinator Daniel Auböck ist bei den Vienna Vikings schon eine Institution. Als aktiver Spieler hat er sich schon vor über zehn Jahren verabschiedet, als Defensive Coordinator stellt er seine Akteure immer perfekt ein. In „Home of Football“ spricht er über seine Rolle, warum die Vikings noch keine Gegenwehr gespürt haben und welche Auswirkungen der Heimatbesuch von Bernhard Raimann gehabt hat.