Messi-Bonus? „Verstehe jeden, der es so sieht“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: sein persönliches WM-Abenteuer, die Berichterstattung der „Krone“, die vier WM-Halbfinalisten, ein Kameraseil, ein möglicher Messi-Bonus („Ich verstehe jeden, der das so sieht“), Österreichs Abschneiden bei der WM, Marko Arnautovic und Jürgen Klopp.