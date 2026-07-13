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Verbrenner tabu

Ein Elektro-Speedboot für den Neusiedler See

Burgenland
13.07.2026 08:00
Michael Salzl auf seinem Boot in Illmitz am Neusiedler See
Michael Salzl auf seinem Boot in Illmitz am Neusiedler See(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Thomas und Michael Salzl haben ein schnelles Elektroboot für den Neusiedler See gebaut. Es hat Power und ist umweltschoned. 

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Die Brüder sind in Illmitz aufgewachsen – und waren damit schon immer gerne am See. „Wir sind selbst seit Jahren auf Seen und Flüssen unterwegs, auf denen Verbrennermotoren tabu sind“, erzählt Michael Salzl. Wie eben auch am Neusiedler See. Ausnahmen gibt es nur für Berufsfischer, Berufsschifffahrt und Einsatzkräfte. Elektromotoren für die private Schifffahrt gab es zwar schon länger, diese galten aber eher als leistungsschwach und teuer. Deshalb wussten die Salzls, dass der Ruf nach einer echten Alternative immer lauter wurde: Elektroboote, die nicht nur nachhaltig, sondern auch schnell und ausdauernd sind – und bezahlbar! Denn was gibt es Schöneres, als mit Speed übers Wasser zu sausen?

Start-up konstruiert Elektro-Speedboote
Also begannen die beiden zu suchen und wurden schließlich fündig: Das Boot stammt aus China, der Elektromotor aus den USA. Seit heuer ist es in Illmitz im Wasser – und es macht richtig Spaß, mit rund 50 km/h über das Wasser zu brausen. Um dieses Gefühl auch anderen bieten zu können, hoben sie 2025 ihr Start-up aus der Taufe. i-RIB hat eine klare Mission: leistungsstarke, elektrifizierte RIB-Boote auf die Gewässer zu bringen – und das zu einem fairen Preis.

(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)

„i-RIB ist Intelligent Boating: Es steht für clever, effizient und umweltfreundlich“, erklären die Illmitzer. „Wir kombinieren hochwertige RIBs mit modernen Elektro-Außenbordern und leistungsstarken Batteriepaketen“, erklärt Michael Salzl.

Für Nicht-Bootfahrer: RIBs sind Schlauchboote mit einem festen Rumpf. Wer bei den Brüdern aber den klassischen Schauraum sucht, ist fehl am Platz. „Unser schlankes Setup bedeutet: geringere Kosten, mehr Flexibilität – und echte Preisvorteile, die wir direkt an unsere Kunden weitergeben“, so die beiden.

Heißt: Möchte man das Boot sehen oder hat Fragen: Einfach melden. Die Brüder helfen dabei, egal ob man ein Komplettpaket haben möchte, oder eine individuelle Lösung anstrebt. Die I-RIB Modelle gibt es auf der Homepage unter i-rib.eu

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