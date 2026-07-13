Ein Elektro-Speedboot für den Neusiedler See

Die Brüder sind in Illmitz aufgewachsen – und waren damit schon immer gerne am See. „Wir sind selbst seit Jahren auf Seen und Flüssen unterwegs, auf denen Verbrennermotoren tabu sind“, erzählt Michael Salzl. Wie eben auch am Neusiedler See. Ausnahmen gibt es nur für Berufsfischer, Berufsschifffahrt und Einsatzkräfte. Elektromotoren für die private Schifffahrt gab es zwar schon länger, diese galten aber eher als leistungsschwach und teuer. Deshalb wussten die Salzls, dass der Ruf nach einer echten Alternative immer lauter wurde: Elektroboote, die nicht nur nachhaltig, sondern auch schnell und ausdauernd sind – und bezahlbar! Denn was gibt es Schöneres, als mit Speed übers Wasser zu sausen?