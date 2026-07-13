Arbeitnehmer musste lange auf sein Geld warten

5760 Euro Nachzahlung vor Gericht erstritten

Für den Mann war damit das Maß voll. Er wandte sich Hilfe suchend an die Rechtsabteilung der Arbeiterkammer Burgenland. Nach einer erfolglosen Intervention landete der Fall vor Gericht – und brachte einen Erfolg für den Betroffenen: Insgesamt konnte die Arbeiterkammer für ihn 5760 Euro erstreiten. Damit kam der Fall schließlich doch noch zu einem guten Ende.