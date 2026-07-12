Konzerte im Schlosspark lockten Besuchermassen an

Bei traumhaftem Wetter gingen die Festivals „Lovely Days“, „Butterfly DANCE!“ und „Forrest Glade“ in Eisenstadt über die Bühne. Insgesamt pilgerten 33.000 Besucher in die burgenländische Landeshauptstadt. Den Auftakt bildete ein Konzert von Pizzera & Jaus. Danach ging es im Schlosspark mit den „Lovely Days“ schwungvoll weiter, die erstmals ausverkauft waren. Für Begeisterung sorgten die Auftritte von „CCR“, „The Foreigners“ und Altmeister Alice Cooper. Am Freitag trafen sich die Tanzfreudigen beim „Butterfly DANCE!“, unter anderem mit Disco-Queen Sophie Ellis-Bextor und dem New Yorker Musikurgestein Moby. Für den krönenden Abschluss sorgte das „Forrest Glade“ mit „The Subways“ und Headliner „Rise Against“.