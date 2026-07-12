Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festivalreigen

Konzerte im Schlosspark lockten Besuchermassen an

Burgenland
12.07.2026 19:00
Ausverkaufter Park bei den „Lovely Days“ in Eisenstadt.
Ausverkaufter Park bei den „Lovely Days“ in Eisenstadt.(Bild: Andreas Graf)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Beim Schloss Esterházy in Eisenstadt ging an zwei Wochenenden so richtig die Post ab. Die Konzerte sorgten für Begeisterung beim Publikum. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei traumhaftem Wetter gingen die Festivals „Lovely Days“, „Butterfly DANCE!“ und „Forrest Glade“ in Eisenstadt über die Bühne. Insgesamt pilgerten 33.000 Besucher in die burgenländische Landeshauptstadt. Den Auftakt bildete ein Konzert von Pizzera & Jaus. Danach ging es im Schlosspark mit den „Lovely Days“ schwungvoll weiter, die erstmals ausverkauft waren. Für Begeisterung sorgten die Auftritte von „CCR“, „The Foreigners“ und Altmeister Alice Cooper. Am Freitag trafen sich die Tanzfreudigen beim „Butterfly DANCE!“, unter anderem mit Disco-Queen Sophie Ellis-Bextor und dem New Yorker Musikurgestein Moby. Für den krönenden Abschluss sorgte das „Forrest Glade“ mit „The Subways“ und Headliner „Rise Against“.

Rise Against“ auf Tuchfühlung mit den Fans.
Rise Against“ auf Tuchfühlung mit den Fans.(Bild: RaMaR_pictures/Ramona Marinits)
DJ Moby an den Turntables.
DJ Moby an den Turntables.(Bild: Andreas Graf)

Barracuda-Chef Ewald Tatar kündigte bereits an, dass die drei Festival auch nächstes Jahr in Eisenstadt stattfinden werden. „Early-Bird-Tickets“ sind ab sofort dafür erhältlich. Weitere Infos gibt’s unter barracudamusic.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
12.07.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
18° / 28°
Symbol stark bewölkt
Güssing
15° / 29°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
15° / 28°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
17° / 28°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
17° / 27°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
207.206 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
129.695 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
127.663 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
780 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
639 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Innenpolitik
Schumann: „Spitäler nicht schließen, aber …“
635 mal kommentiert
Korinna Schumann muss in der Gesundheit sparen.
Mehr Burgenland
Weltrekordversuch
Feuerwehrmann rollt Schläuche für guten Zweck
Steppenduft
Neuer Garten: Ein Dufterlebnis auf Nasenhöhe
SPÖ-Geschäftsführer
Fritz Radlspäck: Ein Leben, bunt wie seine Haut
Alfons Haider
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
Kulturfestivals
Der Sommer hat im Burgenland seine größte Bühne
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf