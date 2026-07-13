Hitzewelle in Italien: Parmesan-Produktion stockt

„Extreme Hitze beeinträchtigt die Qualität und die Menge der Milch“, sagte Nicola Bertinelli, Präsident des Parmigiano-Reggiano-Konsortiums, der Nachrichtenagentur Reuters.

Trockenheit verschärft das Problem noch, denn für den Käse mit seiner geschützten Ursprungsbezeichnung dürfen die Kühe nur mit Gras und Heu aus der Region gefüttert werden. Viele Landwirte haben teure Ventilatoren und Sprühnebelsysteme installiert. Das wiederum treibt ihre Energiekosten in die Höhe.