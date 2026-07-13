Shiffrin frühstückt am Paddle Board, Kilde pennt

Ein äußerst idyllischer Ort, den sich Mikaela Shiffrin da für ihr Frühstück ausgesucht hat. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde ging es für die Ski-Queen per Stand-Up Paddle aufs Wasser ...
„Schön, auch mal etwas Zeit auf ‘flüssigem‘ Wasser zu verbringen“, hat Shiffrin offenbar kein Problem, die Skipiste für ein paar sonnige Stunden auf dem See einzutauschen.
Ganz ohne sportliche Betätigung ging‘s dann aber auch nicht, auf ihren Social-Media-Kanälen teilte die US-Amerikanerin Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit Kilde auf dem Paddle Board zeigen. Praktisch, dass das Frühstück da mit im Gepäck war – wenngleich Kilde ein kleines Nickerchen bevorzugte.
Große Kristallkugel und Olympia-Gold
Sportlich will Shiffrin ab Oktober dort weitermachen, wo sie im Frühjahr aufgehört hat. Die Saison 2025/26 beendete die 31-Jährige zum sechsten Mal als Gesamtweltcupsiegerin, hinzu kam eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Cortina (Slalom).
Kilde hatte die Saison nach seinem Comeback in Copper Mountain indes aufgrund wiederkehrender Schmerzen vorzeitig beendet und auf einen Start bei den Olympischen Spielen 2026 verzichtet. Im Jänner 2024 hatte sich der Norweger bei der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen schwer verletzt.
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