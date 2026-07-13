Ehepaar versklavte Kinder: In Bayern verurteilt

Kinder nach Flucht einfach weitergegeben

Die Kinder waren auch körperlicher Gewalt ausgesetzt. Das ältere Mädchen soll vom Angeklagten unter anderem mit einem Besenstiel geschlagen worden sein. Die Hand des jüngeren Opfers wurde von der Frau mit heißem Wasser verbrüht. Auch nachdem das Paar aus Syrien floh, weil der IS Gebieten verloren hatte, ging das Martyrium für die jungen Opfer weiter. Die Kinder wurden laut den Ermittlungen an andere IS-Mitglieder weitergegeben.