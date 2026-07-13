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Frage des Tages

150 km/h: Härtere Strafen für E-Scooter-Tuning?

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13.07.2026 11:28
Bei Kontrollen erwischt die Polizei immer wieder Lenker, die mit weitaus mehr als dem erlaubten ...
Bei Kontrollen erwischt die Polizei immer wieder Lenker, die mit weitaus mehr als dem erlaubten Tempo unterwegs sind.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Peter Zeilinger
Von Peter Zeilinger

Sie sind klein, handlich – und mittlerweile eine echte Gefahr auf unseren Straßen! Immer mehr E-Scooter werden illegal getunt: Manche dieser Flitzer fahren rasant durch die Gegend. Unsere Frage des Tages vom 13. Juli lautet: „Bis zu 150 km/h schnell: Härtere Strafen für aufgemotzte E-Scooter nötig?“

 

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Haben Sie selbst schon gefährliche Situationen mit rasenden E-Scootern erlebt? Braucht es härtere Strafen und rigorose Verbote, um die Sicherheit auf unseren Straßen wiederherzustellen? 

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