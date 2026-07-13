150 km/h: Härtere Strafen für E-Scooter-Tuning?

Sie sind klein, handlich – und mittlerweile eine echte Gefahr auf unseren Straßen! Immer mehr E-Scooter werden illegal getunt: Manche dieser Flitzer fahren rasant durch die Gegend. Unsere Frage des Tages vom 13. Juli lautet: „Bis zu 150 km/h schnell: Härtere Strafen für aufgemotzte E-Scooter nötig?“