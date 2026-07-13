Finanzminister Marterbauer an Krebs erkrankt

Ein Lymhom ist eine bösartige Tumorerkrankung des lymphatischen Systems – umgangssprachlich wird es oft als „Lymphdrüsenkrebs“ bezeichnet. Bei dieser Erkrankung vermehren sich weiße Blutkörperchen unkontrolliert und entarten.

Lymphome machen sich häufig durch geschwollene Lymphknoten bemerkbar. Dazu können allgemeine Beschwerden wie Fieber, sehr starkes Schwitzen oder Gewichtsverlust auftreten.