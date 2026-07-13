OMV-Wasserstoffanlage kostet 600 Millionen Euro

Das Joint Venture ist derzeit noch nicht aktiv. Nach Angaben der OMV werden die letzten Verträge derzeit fertiggestellt. Sobald diese abgeschlossen sind, kann das Gemeinschaftsunternehmen ins Firmenbuch eingetragen werden. Über die weiteren Schritte will die OMV zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Die OMV ist bereits seit Längerem eng mit Abu Dhabi verbunden. So hält die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) 24,9 Prozent der Unternehmensanteile an der OMV. Zusätzlich haben beide Unternehmen ihre Chemiesparten kürzlich zu Borouge International zusammengeführt und damit den weltweit viertgrößten Kunststoffproduzenten geschaffen.