Bankenchef: „Das kann Kammer ersatzlos streichen“

Länder sollen bei Einsparungen folgen

„Die Anstrengungen dürfen sich jedoch nicht nur auf das Personal auf Bundesebene beschränken. Auch Strukturen, vor allem auf Landesebene, gehören kritisch hinterfragt. So könnten die Landessparten der Banken und Versicherungen ersatzlos gestrichen werden, ohne dass es Auswirkungen auf die Mitgliedsbetriebe hätte“, so Höllerer, der gerne mit gutem Beispiel vorangehen würde.