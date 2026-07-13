Senioren „nicht allein lassen“, Bäume unter Stress

Schon 15 Hitzetage in Folge

Zu langfristigen Prognosen meint allerdings Meteorologe Martin Kulmer von der GeoSphere Austria: „Diese sind mit großer Unsicherheit behaftet.“ Aber es zeichne sich ein klarer Trend ab. „Hochdruckgebiete halten sich länger an einem Ort. Hitzewellen kommen früher und es bleibt lange in Folge heiß“, sagt Kulmer. So verzeichnete Graz heuer schon 21 Hitzetage (über 30 Grad), davon hielten sich 15 am Stück. Im vergangenen Jahr lag der Rekord bei zwölf aufeinanderfolgenden Hitzetagen (von in Summe 30 Hitzetagen), im Jahr davor neun in Folge (von insgesamt 42 Hitzetagen). „2024 war ein heißes Jahr, aber es gab auch immer wieder Gewitterphasen, wo es abkühlte“, erklärt Kulmer. Heute sind, wie schon am Wochenende, in der ganzen Steiermark wieder über 30 Grad möglich.