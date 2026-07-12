In diesem Spiel ging Argentinien mit 4:8 unter

Sieben Messis und ein Maradona

Im Spiel gegen Kolumbien hatte Lindner in seinem Team am LAC-Platz sieben Spieler mit Messi-Trikots. Er selbst spielte in einem Maradona-Dress erst als Torhüter und dann draußen als zweifacher Torschütze. Am Ende gab es zwar eine 4:8-Niederlage, aber das Ergebnis war zweitrangig: „Wir hatten alle unseren Spaß, es war ein Fest für die argentinische und kolumbianische Community in Wien und wir haben dazu Geld für ein Schulprojekt in Kolumbien gesammelt.“