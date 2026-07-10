NEOS werfen „Budget-Rebell“ Veit Dengler raus

Freitag um 11.48 Uhr trat Veit Dengler ans Rednerpult des Nationalrats. Der Mitbegründer der NEOS hatte sich zum Budgetkapitel „Mobilität, Innovation und Technologie“ zu Wort gemeldet – redete dann aber lieber über etwas ganz anderes – über Parteienfinanzierung. Sehr zum Unmut vieler Mandatare der eigenen Koalition und zum Erstaunen der anderen. Die Parteifinanzierung sei „so exorbitant hoch, dass sich das nicht mehr rechtfertigen lässt“, sagte Dengler.