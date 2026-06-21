Die heimlichen Wegbereiter in den Kindergärten

Es sind jene, man mag vielleicht sogar gewöhnlichen, Dinge sagen, die auf das Leben vorbereiten. Dennoch müssen sich Beschäftigte im Kindergarten oft anhören, sie würden doch nur spielen und malen. Die gesamte Vor- und Nachbereitung passiert für Eltern und Kinder kaum merkbar. Vor allem für Pädagogen geschieht sie allerdings meist zwischen Tür und Angel.