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Wiener der Woche

Die heimlichen Wegbereiter in den Kindergärten

Wien
21.06.2026 11:00
Im Kindergarten werden Fundamente gebaut
Im Kindergarten werden Fundamente gebaut(Bild: Nemanja Mandic)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Trotz aller Widrigkeit arbeiten Kindergartenpädagogen und -assistenten an den Fundamente: Sie bilden für das Leben, sind aber von Personalmangel und Bürokratie stark belastet. Aufgrund ihres unermüdlichen Einsatzes machen wir sie zu unseren Wienern der Woche!

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Fast jeder kann sich noch an seine Kindergarten-Zeit erinnern. Als die Pädagogin, früher oft „Tante“ genannt, erklärte, wie die Schere richtig zu halten ist und dass das „Guten Morgen“ in der Früh dazugehört wie das Amen im Gebet. Später, wenn Schulstress, Karriere und Hobbys dominieren, mag das Erlernte dann alltäglich scheinen.

Es sind jene, man mag vielleicht sogar gewöhnlichen, Dinge sagen, die auf das Leben vorbereiten. Dennoch müssen sich Beschäftigte im Kindergarten oft anhören, sie würden doch nur spielen und malen. Die gesamte Vor- und Nachbereitung passiert für Eltern und Kinder kaum merkbar. Vor allem für Pädagogen geschieht sie allerdings meist zwischen Tür und Angel.

Viele Hürden
Dazu kommen weitere Herausforderungen wie eine Vielzahl an Kindern ohne Deutsch als Muttersprache oder aber auch der Personalmangel.

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In Wien fehlten im Herbst etwa noch Hunderte Kräfte. Von all jenen Strapazen bekommen die Kinder nichts mit. Jedenfalls so lange, bis es irgendwann nicht mehr geht.

Den Hilfeschrei aus der Branche hat man in der Politik lange nicht gehört oder nicht hören wollen, erzählen Branchenvertreter der „Krone“ als Reaktion auf die nun von der Stadt angekündigten Maßnahmen.

Im Rahmen der Reform „Kindergarten neu denken“ von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) soll etwa die Gruppengröße leicht sinken und bald mehr Vorbereitung möglich sein. Dass Pädagogen wie Assistenten in der Stadt trotz Herausforderungen unermüdlich daran arbeiten, die Kleinsten auf das Leben vorzubereiten, macht sie zu unseren Wienern der Woche.

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