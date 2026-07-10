Absatzkrise: Deutsche Bierbrauer zapfen weniger

Änderungen für Biertrinker

Für Verbraucher bedeutet das vor allem weniger breites Angebot. Große Brauereien profitieren davon, dass sie mehr Menge und somit Bier günstiger produzieren können, erklärt Veltins-Chef Volker Kuhl. Besonders mittelständische und kleinere Betriebe geraten dadurch unter Druck. Traditionsmarken bleiben jedoch häufig erhalten, auch wenn die Produktion an andere Standorte verlagert wird. Auch im Handel setzt sich die Marktbereinigung fort. Die Regale seien lange mit Hellbieren „geflutet“ worden, sagt Veltins-Marketing-Manager Fabian Veltins. Gleichzeitig wächst die Vielfalt alkoholfreier Produkte. Deren Umsatzanteil im Handel liegt inzwischen bei mehr als 50 Prozent, während Bier auf unter 22 Prozent zurückgefallen ist.