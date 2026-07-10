Ronaldo-Vertrauter wird neuer Portugal-Teamchef

Jorge Jesus ist am Freitag wie erwartet zum neuen Teamchef von Portugal ernannt worden. Das gab der nationale Fußball-Verband wenige Tage nach dem WM-Achtelfinal-Aus gegen Spanien bekannt.
Der 71-Jährige war bisher in Saudi-Arabien Klub-Trainer von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr, der seine Nationalteamkarriere unter seinem Vertrauten möglicherweise fortsetzen wird. Vor seinem Engagement in Asien hatte Jesus unter anderem Benfica und Sporting Lissabon gecoacht.
Als Teamchef der Portugiesen folgt er auf den Spanier Roberto Martinez, der nach dem 0:1 gegen Spanien am Montag mit dem Auslaufen seines Vertrages abgetreten war.
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