Ronaldo-Vertrauter wird neuer Portugal-Teamchef

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FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.07.2026 16:47
Kann Jorge Jesus auch Christiano Ronaldo einen Verbleib im Nationalteam schmackhaft machen?
Kann Jorge Jesus auch Christiano Ronaldo einen Verbleib im Nationalteam schmackhaft machen?(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jorge Jesus ist am Freitag wie erwartet zum neuen Teamchef von Portugal ernannt worden. Das gab der nationale Fußball-Verband wenige Tage nach dem WM-Achtelfinal-Aus gegen Spanien bekannt. 

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Der 71-Jährige war bisher in Saudi-Arabien Klub-Trainer von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr, der seine Nationalteamkarriere unter seinem Vertrauten möglicherweise fortsetzen wird. Vor seinem Engagement in Asien hatte Jesus unter anderem Benfica und Sporting Lissabon gecoacht.

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Als Teamchef der Portugiesen folgt er auf den Spanier Roberto Martinez, der nach dem 0:1 gegen Spanien am Montag mit dem Auslaufen seines Vertrages abgetreten war.

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